Ученые выяснили, какие люди склонны к вере в теории заговора

Люди радикально настроенные, наиболее самоуверенны в своих знаниях. Исследование указывает, что это общая закономерность.

Американские ученые из Университета Портленда заявили, что вера в теории заговора может быть связана с политическими и религиозными взглядами. К примеру, ученым в отношении проблемы климата более склонны доверять либералы. С другой стороны, относительно теорий о вреде ГМО связей с политическими взглядами не было выявлено.

Новое исследование было опубликовано на сайте университета.

Как рассказал один из авторов исследования Ник Лайт, если люди думают, что многое знают, у них минимальная мотивация учиться дальше.

Последствия распространения антинаучных взглядов могут быть серьезными. Речь идет о проблемах в экономике и даже голоде.

По словам ученых, необходимо не просто доносить до людей информацию. Нужно, чтобы лидеры мнений с большой аудиторией распространяли научную картину мира.

«Тогда задача состоит в том, чтобы найти соответствующие способы убедить людей, не принимающих научную картину мира, в том, что они, вероятно, не так хорошо осведомлены, как думают», – сказал эксперт.

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