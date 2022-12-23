Ученые выяснили любопытную деталь о речи орангутангов

Адриано Ламейра из Уорикского университета в Англии утверждает, что орангутаны, живущие на островах Суматра и Калимантан в Юго-Восточной Азии, отличаются от своих сородичей в Африке тем, что их вокализации содержат гораздо больше компонентов, похожих на согласные звуки, встречающиеся в человеческой речи.

Известно, что гориллы и шимпанзе в основном производят звуки, похожие на гласные.

Ламейра предлагает объяснение феномену в журнале Trends in Cognitive Sciences: орангутаны проводят большую часть своего времени на деревьях, тогда как гориллы и шимпанзе большую часть времени проводят на земле.

Все человекообразные обезьяны используют довольно сложные скоординированные движения рук для добычи пищи; они чрезвычайно искусны в получении орехов, фруктов, побегов, стеблей и насекомых.

Но поскольку у орангутанов, которые переворачиваются на ветки деревьев, передние конечности всегда заняты, удерживаясь на дереве, им приходится чаще использовать рот, губы и язык при сборе пищи.

Таким образом, их мышцы губ, языка и челюсти развились для выполнения красивых сложных движений, и этот навык также повлиял на их умение образовывать согласные звуки.

Известно, что орангутанги способны, например, очистить апельсин, используя только губы.

Предки человека также долгое время жили на деревьях, поэтому можно предположить, что эта прежняя среда обитания тоже способствовала развитию наших языковых навыков.

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