Ученые зафиксировали странное явление на Нептуне

В серии наблюдений, проведенных в период с 2003 по 2018 год, глобальная средняя температура планеты снизилась на 8 °C, а затем вокруг южного полюса планеты температура быстро выросла на 11 °C.

Ученые выяснили, что на Нептуне происходят странные колебания температуры окружающей среды. Объяснить их пока не представляется возможным.

Об этом сообщили на digitaltrends.com.

Во время исследования ученые изучали данные о планете, которые были собраны различными спутниками на протяжении 17 лет.

Отметим, что на Нептуне также есть времена года, так как планета тоже вращается вокруг Солнце. Правда, длятся они примерно 40 лет.

Новые зафиксированные изменения температуры, как предполагают эксперты, могут быть связаны с процессами в химическом составе атмосферы Нептуна. Также есть версия некоего воздействия Солнца.

Напомним, что Нептун – самая дальняя планета от Солнца в Солнечной системе.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ученые обнаружили гигансткую планету, которая в девять раз больше Юпитера. Ученые наблюдали гигантскую планету, масса которой в девять раз превышает массу Юпитера, на удивительно ранней стадии ее формирования, «еще в утробе матери».

Также Курсор сообщал, что второй в истории израильский астронавт готовится отправиться в космос.

Еще напомним, что ученые обнаружили 14 активно растущих черных дыр в галактике Паутина.