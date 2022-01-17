Ученые заявили, что мировой океан нагрелся до рекордной температуры

Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислоты, которые выбрасываются промышленными предприятиями.

Группа ученых из США и Китая заявили, что поверхность океана с 1950-х годов продолжает нагреваться. Так, уже в 2021 году верхние 2000 метров океана поглотили больше тепла, чем в 2020 году.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Эксперты уверены, что нагрев океанов происходит из-за изменений климата. Ученые уверены, что все происходит из-за деятельности человека. Эксперты уверены, что последствия могут быть очень серьезными, если ничего не делать с этой проблемой.

Ученые заявили, что по мере нагрева океанов уровень моря повышается, а также повышается вероятность образования штормов и сильных ураганов. Кроме того, возможно возникновение водоворотов горячей воды.

Ученые уверены, что только мировой океан сейчас тормозит глобальное потепление.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые заявили, что крупнейшие водоемы Земли захватывает таинственная форма жизни.

Кроме того, мы писали, что ученые предупредили, что массовое вымирание на Земле уже началось.

Еще напомним, что увеличение количества молний вокруг Северного полюса обеспокоило ученых.

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