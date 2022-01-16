Ученые заявили, что крупнейшие водоемы Земли захватывает таинственная форма жизни

Ученые пока не знают, что представляют из себя таинственные кокколитофориды, и что от них ожидать в будущем.

Коллектив ученых из Университета Джона Хопкинса, США, заявили, что в мировой океане увеличивается количество одноклеточных водорослей – кокколитофоридов. Это планктонные гаптофитовые формы жизни. О них мало что известно, а потому они являются одним из самых таинственных для ученых, изучающих морскую жизнь.

Об этом сообщает редакция Business Insider.

По словам экспертов, это происходит из-за повышения уровня углекислого газа в водоемах.

Ученые приводят в пример анализ, проведенный в 1965 году. На то время доля водорослей в экосистемах составляла не более двух процентов. А вот в 2010 году этот показатель вырос в 10 раз – до 20 процентов.

Ученые охарактеризовали такой рост как «нечто странное».

Ранее Курсор сообщал, что увеличение количества молний вокруг Северного полюса обеспокоило ученых.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Туркменистане хотят потушить огонь во «Вратах ада».

Еще напомним, что ученые испытали роботизированную систему с ИИ для очистки океанов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.