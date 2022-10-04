Взрывы на авиабазе Бельбек в Крыму: какой редкий самолет потеряла россия

Как сообщают эксперты, на то, что рф потеряла на авиабазе «Бельбек» довольно редкий носитель «Кинжала», указывает целый ряд факторов.

После того, как 1 октября на авиабазе рф* произошла катастрофа с самолетом, когда он выкатился за пределы полосы и упал с обрыва, стал известен его тип и некоторые интересные детали.

Севастополь. У мережі опублікували відео, як на аеродромі Бельбек літак при заході на посадку викотився за межі ЗПС та вибухнув 1/х pic.twitter.com/Iuyar0x135 — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) October 1, 2022

Об этом пишет Defense Express.

Учитывая сообщения на российских неофициальных профильных ресурсах, этим самолетом был МиГ-31 — тяжелый сверхзвуковой перехватчик. Главное управление разведки Минобороны Украины уже ранее сообщало о размещении самолетов этого типа в оккупированном Крыму.

Также фигурирует информация, что самолет все же не садился, а совершал взлет. Из-за его неисправности пилоты не смогли произвести взлет и полностью заправленный самолет с вооружением был потерян, что объясняет мощный взрыв и большой пожар.

Отмечается, что из двух членов экипажа удалось катапультироваться только штурману, который по схеме покидает аварийную машину первым, времени для катапультирования пилоту уже не хватило.

Отмечается и важная деталь: погибшим был «летчик первого класса, с большим налетом из Хотилово». Эта зацепка и позволяет еще точнее идентифицировать тип самолета, так как в 2021 году появилась информация, что на авиабазе «Хотилово» в Тверской области размещается МиГ-31К с ракетами «Кинжал» из 790-го истребительного авиаполка.

«С максимальной долей вероятности можно считать, что 1 октября рф потеряла именно МиГ-31К, который вполне мог нести «Кинжал». Учитывая, что количество МиГ-31К в «ВКС» рф измеряется, скорее всего, в нескольких десятках, как и количество гиперзвуковых ракет, то эта потеря довольно болезненная», — отметил военный портал Defense Express.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!