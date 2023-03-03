Удар по чиновникам: путин подписал еще один диктаторский указ

Владимир путин* подписал указ, позволяющий российскому государству отстранять от должности директоров и акционеров любых компаний, которые не выполняют государственные оборонные контракты в условиях военного положения.

Новый указ будет применяться к компаниям, которые «нарушают свои обязательства по госконтракту, в том числе не принимают меры по обеспечению поставок продукции», сообщает Reuters.

Указ позволит министерству промышленности назначить нового внешнего администратора, который возьмет на себя управление такими компаниями.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков* на вопрос о том, может ли быть введено военное положение в некоторых регионах рф, сказал, что это прерогатива президента, но не сказал, планировал ли путин такой шаг.

Отметим также, что депутату Самарской областной Думы Михаилу Абдалкину предъявлено обвинение в «дискредитации российских вооруженных сил», и 7 марта он предстанет перед судом. 21 февраля Абдалкин разместил в Telegram свою фотографию, на которой он слушает выступление президента рф владимира путина с чем-то вроде лапши, накинутой на уши.

Еще министр иностранных дел рф сергей лавров заявил сегодня в пятницу, что рф «не позволит Западу снова взорвать газопроводы», и заявил, что москва больше не будет полагаться на Запад как на энергетического партнера.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.