Удар по экономике рф: Турция приняла неожиданное решение касаемо сотрудничества с россией

Турция приняла решение прекратить транзит подпадающих под санкции товаров в россию*.

В основе решения Анкары, принятого 1 марта, но вступившего в силу сегодня, лежит давление со стороны США и Евросоюза.

Между тем первоначальное решение Турции не применять санкции против москвы после начала войны позволило российским компаниям и бизнесменам перенести центр своих интересов и бизнеса в Стамбул и Анкару.

В 2022 году объем торговли между двумя странами также был значительным: Турция экспортировала 9,3 миллиарда долларов против 5,8 миллиарда долларов в предыдущем году.

Новая позиция правительства Турции связана с решением Евросоюза продлить санкции против москвы.

Также сегодня стало известно, что Канада запретила импорт алюминия и стали из россии.

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что ее страна решила запретить импорт российского алюминия и стали из-за продолжающегося конфликта с Украиной.

«Украина может и должна выиграть эту войну. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы отрезать или ограничить доходы, используемые для финансирования незаконного и варварского вторжения путина в Украину», — подчеркнула Фриланд.

Оттава подчеркнула, что она запретила ввоз «всех изделий из российского алюминия, таких как необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода из алюминия», а также «всех первичных российских стальных изделий», включая железо и нержавейку, легированную сталь, полуфабрикаты и готовые изделия, такие как трубы.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.