Россия разбомбила жилую многоэтажку в Краматорске: Зеленский показал жуткие кадры

Российская ракета разрушила многоквартирный дом и повредила еще семь домов в городе Краматорск на востоке Украины в среду вечером, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и 20 получили ранения, сообщила областная полиция.

Полиция заявила, что тактическая ракета «Искандер-К» попала в дом в 21:45 по местному времени.

«Пострадало не менее восьми многоквартирных домов. Один из них полностью разрушен, — говорится в сообщении полиции в Facebook. — Люди могут остаться под завалами».

Напомним, что по меньшей мере 44 человека погибли в прошлом месяце, когда российская ракета попала в жилой дом на востоке Днепра.

«Это не повторение прошлого, это повседневная реальность нашей страны — страны, на границах которой абсолютное зло», — написал президент Владимир Зеленский в мессенджере Telegram.

В отдельном твите Зеленский отметил: «Единственный способ остановить российский терроризм — победить его. Танками. Истребителями. Ракетами большой дальности».

Губернатор области Павел Кириленко опубликовал фото, на котором запечатлено сильно поврежденное четырехэтажное здание Краматорска.

СМИ также опубликовали короткий видеоролик, на котором видно, как спасатели работают в свете прожекторов, пока на завалы падал снег.

Украина обвиняет российские силы в неизбирательном обстреле гражданской инфраструктуры, но москва обычно отвергает это обвинение.

В апреле прошлого года Украина заявила, что 57 человек погибли, когда российская ракета попала в железнодорожный вокзал в Краматорске. Москва отрицала свою ответственность, заявив, что ракета украинская.

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