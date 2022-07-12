Удар по складу россиян в Херсонской области: почему взрывы выглядели такими масштабными

Поскольку база россиян находилась прямо в городе, по количеству видеозаписей взрывов и сообщений в соцсетях этот удар превосходит несколько условных «Чернобаевок».

Высокоточный удар ВСУ по складу боеприпасов армии рф* в Новой Каховке, бесспорно, стал одним из самых мощных среди уже нескольких десятков подобных ударов лишь за последние несколько дней.

Об этом пишет Defense Express.

По имеющейся информации, на уничтоженном объекте находился не только склад боеприпасов, но и базировалось несколько десятков топливозаправщиков и была развернута передовая ремонтная база армии рф.

Благодаря сервису NASA по мониторингу пожаров было локализовано место удара — это промышленная зона в северо-западной части города.



Почему именно там оказались боеприпасы с точки зрения здравого смысла, объяснить очень сложно, пишут украинские журналисты. «Но для оккупантов все равно, где выгружать боеприпасы: в промышленной зоне города или просто в подвал девятиэтажек. Тем более, что для Новой Каховки это уже не первый взлетевший в воздух склад россиян», — отмечают журналисты.







В то же время российские пропагандисты уже начали панически придумывать, что именно там произошло: после версии об ударе по дамбе в ход пошла выдумка о «складе с селитрой» и другими «минеральными удобрениями».

Несмотря на детонацию боеприпасов, ситуация в городе, учитывая переписку в местных Telegram-каналах, значительно лучше, чем ее описывают российские СМИ. В жилых домах вокруг выбило окна и пострадали магазины, которые находились вблизи базы армии рф.



Наша редакция ранее писала, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!