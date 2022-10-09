Массированный ракетный удар по Запорожью: каким оружием российские оккупанты атаковали город

Пока известно о 12 погибших мирных жителях. В больнице находятся 49 пострадавших, из них 6 детей.

Ночью 9 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

В Командовании воздушных сил сообщили, что враг применил шесть бомбардировщиков Ту-22М3 и семь Су-35.

Отмечают, что удар по жилым и инфраструктурным объектам Запорожья нанесли ракеты Х-22 и Х-59.

«Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)”, – говорится в сообщении Командования воздушных сил.

Также россияне использовали ракеты от ЗРК С-300. Отмечают, что оккупанты выпустили около 16 ракет по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

Пока известно о 12 погибших мирных жителях. В больнице находятся 49 пострадавших, из них 6 детей.

Служба безопасности возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Частично разрушены 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждены более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.

Работы экстренных служб на месте обстрелов продолжаются.

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