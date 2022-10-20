Удары иранских беспилотников по Украине: россия пригрозила ООН

Посол рф предостерегает от любых расследований ООН в отношении предполагаемого использования его страной беспилотников иранского производства против Украины.

Россия в среду предупредила ООН, чтобы она не расследовала предполагаемые удары беспилотников иранского производства по Украине. Так, россия присоединилась к Тегерану в отрицании происхождения оружия в то время, как Европейский союз готовит новые санкции.

США, Франция и Великобритания созвали закрытое заседание Совета безопасности по поводу предполагаемой продажи беспилотников россии, которую они назвали нарушением ограничений ООН на поставки оружия Ирану.

Европейский союз и Соединенные Штаты заявили, что у них есть доказательства того, что Иран поставил россии Shahed-136, недорогие беспилотники, которые взрываются при посадке и которые обвиняют в гибели пяти человек в понедельник в Киеве, а также в разрушении гражданской инфраструктуры.

Российский дипломат дмитрий полянский осудил «беспочвенные обвинения и теории заговора», сославшись в качестве доказательства на того, что русское слово «Герань» было написано на дронах.

«БПЛА, используемые российской армией в Украине, произведены в россии», — сказал полянский журналистам за пределами Совета безопасности, сообщает AFP.

«Я бы рекомендовал вам не недооценивать технологические возможности российской индустрии беспилотников», — сказал полпред.

Он предостерег от любых расследований ООН на территории Украины в рамках обеспечения соблюдения существующих санкций в отношении Ирана.

«У группы нет такого мандата на проведение расследований, она не входит в состав комитета по санкциям. Так что это было бы абсолютно непрофессионально и политически», — сказал он.

Если Секретариат ООН или генсек Антониу Гутерриш все-таки пойдут на это, «нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли кому-то интересно», — пригрозил полянский.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани также отверг «необоснованные и необоснованные заявления» о переброске беспилотников и заявил, что Тегеран, который воздержался при голосовании по войне на Украине, хочет «мирного разрешения» войны.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько российских солдат уже погибло в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!