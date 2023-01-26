«Калибры над всей Польшей»: как отреагировали главные пропагандисты Кремля на получение Украиной танков

Путинские пропагандисты с яростью и угрозами отреагировали на то, что Украина получит боевые танки.

Российские официальные лица начали с пеной у рта разглагольствовать о глобальных заговорах после того, как в среду Германия согласилась поставить Украине свои боевые танки Leopard 2.

После нескольких недель сопротивления канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что вместе с союзниками страна предоставит Украине 88 боевых танков, что фактически даст Киеву больше огневой мощи для начала новых наступлений. Также администрация Байдена объявила о сделке по отправке в страну 31 танка M1 Abrams.

Российское посольство в Берлине одним из первых заключило: «Решение Берлина означает безоговорочный отказ Федеративной Республики Германии признать историческую ответственность перед нашим народом за страшные, вечные преступления нацизма».

Далее в заявлении говорится, что танки также положат конец «послевоенному примирению между россиянами и немцами» и «выведут конфликт на новый уровень конфронтации».

Кремлевский рупор Маргарита Симоньян, главный редактор RT, присоединилась к российским дипломатам в надуманных сравнениях с нацистами.

«После порки Вашингтоном Германия направит в Украину 14 танков. Ближе к лету также ожидаются поставки газовых камер», — написала Симоньян в Twitter.

Телепропагандист Владимир Соловьев назвал европейских лидеров «нацистскими отморозками» и утверждал, что поставка танков Leopard в Украину делает всю Германию «законной» военной целью для России.

Он заявил, что Германия «забыла свою историческую вину» и должна заплатить за нее.

Сергей Аксенов, представитель Кремля в оккупированном Крыму — одной из территорий, для отвоевания которой украинские власти могут использовать танки, — опубликовал в Telegram, по его словам, схемы немецкого танка Leopard 2A4.

«Я уверен, что более подробную информацию об уязвимостях этой кошки каждый сможет найти самостоятельно, а командование обеспечит наших бойцов всем необходимым для уничтожения потомков фашистских «Тигра» и «Пантеры» [танки использовались во время ВОВ]», — написал Аксенов.

Прокремлевские ученые мужи дружно пытались доказать глобальный нацистский заговор.

«Танковый заговор. 14 танков Challenger поставит Великобритания ВСУ. А также было объявлено, что Германия поставит ВСУ 14 танков «Леопард». Это какой-то секретный номер у них есть, 14? Оказывается да. 14 — это секретное фашистское число», — написал политолог Сергей Марков, отметив, что 14 — это «количество слов» в двух лозунгах, использованных десятилетия назад американским неонацистом Дэвидом Лейном.

«Таким образом, количество танков «Челленджер» и «Леопард» — это секретное сообщение правительств Великобритании и Германии: «Мы знаем, что эти танки для нацистов», — сказал Марков.

Он не объяснил, как его теория «14» верна в свете того, что несколько других стран отправили совершенно другое количество танков.

«Это действительно катастрофический план, а главное, это явная переоценка того потенциала, который это даст Вооруженным силам Украины», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

По его словам, танки «Абрамс» «сгорят так же, как и все остальные».

Несмотря на бахвальство Пескова, некоторые прокремлевские военные блоггеры, похоже, полностью осознают, что танки могут дать украинским войскам новое конкурентное преимущество на поле боя.

«Лед тронулся, и танки НАТО направляются в Украину. Похоже, все споры о том, кто их первым пришлет, привели к тому, что все прислали их всех сразу», — написал один популярный провоенный Telegram-канал.

Другие видные деятели России, по-видимому, предположили, что решение об отправке танков просто означает, что остальной мир недостаточно напуган Россией.

«Бессилие России в области внешней политики должно компенсироваться военными успехами», — заявил ведущий государственного телевидения Сергей Мардан.

«Почему бы тогда не устроить случайный визит в Эстонию российской танковой эскадры или ракетного крейсера в Рижском заливе? Или случайный полет «Калибров» над всей Польшей? Тогда нам даже не нужно извиняться, наши извинения никому не нужны. Нам нужен местный ужас и понимание того, что Россия неизбежно рядом и сильнее, чем когда-либо», — заявил он.

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