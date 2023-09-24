Ухудшение здоровья кадырова — глава Ичкерии Закаев назвал возможную причину

Отмечается, что в течение 15 лет глава Чечни мог употреблять наркотики.

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев прокомментировал слухи о состоянии здоровья рамзана кадырова*. По его словам, глава Чечни в течение 15 лет употреблял наркотики, что и могло стать причиной ухудшения его самочувствия.

Об этом пишет "Униан".

Первые сообщения о том, что лидеру Чечни стало плохо, появились несколько недель назад, а недавно оппозиционер Абубакар Янгулбаев вообще заявил, что кадыров "умер". В кремле предпочитают молчать о состоянии кадырова. А вот ГУР МО Украины утверждало, что состояние кадырова действительно тяжелое. Со своей стороны Ахмед Закаев говорит, что это может быть так, ведь тот длительное время принимал "успокоительное", а вернее, наркотики.

Ходят слухи, что в ОАЭ кадырову даже попытались пересадить почку, но она "не прижилась" и после этого у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем. В то что лидера Чечни могла отравить ФСБ рф, как считают некоторые эксперты, Закаев не верит. Он отметил, что кадыров все еще слишком ценная фигура для кремля, а потому нужен российским властям живым.

В то же время Закаев не стал отрицать, что "смерть" кадырова позволит сделать из него "мусорный ящик", в который россия сможет сбросить часть своих преступлений.

"Весь негатив, который есть у Чечни или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и россия совершили в Чечне - они переведут это все на кадырова", - предположил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что украинский юморист посмеялся над тем, как представитель путина комментирует здоровье кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!