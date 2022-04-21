Украина добавила местного еврейского лидера в список госпредателей

Миллионер Вадим Рабинович пришел в политику в 2014 году, а в 2019 году был избран в парламент как глава пророссийской оппозиционной партии.

Правительство Украины включило Вадима Рабиновича, депутата и лидера еврейской общины, в список из 111 человек, которых оно назвало предателями в войне с россией*.

Список был опубликован на прошлой неделе неправительственной организацией «Рух Чесно», занимающейся продвижением честного управления, и Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции. В него вошли чиновники, журналисты и мэры, обвиняемые в сотрудничестве с россией, которая вторглась в Украину 24 февраля. Правительственное агентство было партнером в составлении списка, сообщает ведущая телекомпания ТСН.

В 2019 году Рабинович был избран в Верховную Раду, украинский парламент, и возглавил оппозиционную партию, которую называют пророссийской и которой также руководил Виктор Медведчук — олигарх и кум путина.

Бывший миллиардер, Рабинович пришел в политику в 2014 году.

Сайт «Рух Чесно» назвал Рабиновича «коллаборационистом, пророссийским политиком», добавив, что он «был за границей с начала войны», а 14 февраля написал в Facebook, что войну начала Западная Украина.

В 1997 году он основал Всеукраинский еврейский конгресс, который был одной из основных местных еврейских групп, действующих в стране. Он также возглавляет Европейский еврейский парламент, малоактивную еврейскую зонтичную группу, основанную в 2012 году.

Ранее мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!