Украина должна стать военным государством, как Израиль — главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился в Генеральном штабе с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Залужный отметил, что встреча была посвящена обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Также главнокомандующий ВСУ получил от Моше Реувена Азмана благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и Вооруженных Сил против российской агрессии.

«В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто есть на стороне добра, а кто является олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Азман четко говорит, что сегодня именно россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире», – говорится в сообщении.

Кроме того, Залужный отметил, что из-за соседства с такой страной, как россия, Украина должна стать военным государством.

«Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством», – подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Израиль за лечение украинских раненых воинов и оказанную гуманитарную помощь.

Как сообщал Курсор, морально-психологическое состояние российских оккупантов продолжает ухудшаться, о чем свидетельствуют многочисленные случаи сдачи в плен и оставление позиций. Об этом сообщается на Facebook-странице Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Ранее Курсор информировал о том, что президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым. По мнению Владимира Зеленского, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!