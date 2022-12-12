Украина освободила более половины территории, захваченной рф с февраля — Минобороны Великобритании

В ведомстве считают, что в ближайшие месяцы россия вряд ли достигнет продвижения.

Украина освободила 54% территории, которую россия* захватила с 24 февраля 2022 года.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что россия контролирует 18% международно признанной территории Украины, включая Донбасс и Крым. В последующие несколько месяцев, по оценкам британского Минобороны, российские сухопутные силы, по всей вероятности, не смогут достичь операционно значимого продвижения.

В то же время, по мнению аналитиков ведомства, российские стратегические цели, вероятно, не изменились. Они указывают на заявление спикера кремля пескова о том, что целью россии, якобы, является «защита» жителей Донбасса и юго-востока Украины.

«Таким образом, россия, вероятно, все еще стремится распространить контроль на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все же российское войско, вероятно, пока не может создать эффективную ударную силу для того, чтобы вернуть эти территории», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.