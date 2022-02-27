Украина отказывается от встречи в Беларуси после заявления России о готовности к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение России о переговорах в Беларуси, заявив, что Минск сам причастен к российскому вторжению. Но предложил другие города для проведения переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение России о переговорах в Беларуси в воскресенье, заявив, что Минск сам причастен к российскому вторжению, но оставил дверь открытой для переговоров в других местах.

Кремль заявил в воскресенье, что его делегация готова встретиться с украинскими официальными лицами в белорусском городе Гомеле.

Советник президента Украины сказал, что делегация прибыла в Гомель, зная, что это бессмысленно.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сообщил в пятницу в социальных сетях, что Украина и Россия обсуждают место и время переговоров.

«Украина была и остается готовой к разговору о прекращении огня и мире», — заявил пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Место предстоящих переговоров выбрано из-за того, что Беларусь помогла российским силам, позволив войскам пройти через свои границы и войти в Украину. Также есть сообщения о пусках российских снарядов и самолетов с территории Беларуси.

Неясно, какие требования Путин и Зеленский имеют друг к другу, поскольку на четвертый день войны продвижение России якобы замедлилось из-за проблем со снабжением и моральным духом. Ожидается, что особое внимание будет уделено статусу двух самопровозглашенных областей востока Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, выводу российских войск и статусу военнопленных.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что завод Renault прекращает работу в Москве, тысячи россиян останутся без зарплаты.

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