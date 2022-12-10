Украина получила «имитаторы РЛС» от США: как они выглядят

Соединенные Штаты передали Украине специальное оборудование, чтобы сбить с толку российскую авиацию.
Издание Aviation Week со ссылкой на начальника штаба ВС США генерала Чарльза Брауна сообщает, что Пентагон отправил в Украину «имитаторы РЛС» (Threat Emitters/»излучатели угроз»).
Threat Emitters имеют вид специальных антенн, своим излучением симулирующих работу радиолокационных средств, в частности РЛС зенитных ракетных комплексов.
Таким образом, для вражеских самолетов и средств радиоэлектронной разведки они выглядят как настоящий радар.
Как пишет Милитарный, эти имитаторы являются дешевым инновационным способом еще большего усложнения воздушной картины для российской авиации в войне с Украиной.
Во время мониторинга территории Украины наземными средствами разведки или авиацией, россиянам будет труднее определить, где располагаются настоящие зенитные ракетные комплексы и обзорные РЛС, а где находятся имитаторы.
Применение Threat Emitters должно сохранить потенциал украинской противовоздушной обороны и обеспечить ее дальнейшую успешную работу по уничтожению российских авиационных средств нападения, включая боевые самолеты и крылатые ракеты.
Недорогие излучатели были созданы для подготовки пилотов на полигонах в США, но теперь находятся в руках украинцев.
Имитаторы РЛС в США используют для подготовки пилотов боевой авиации, они позволяют во время учений безопасно отрабатывать выявление и идентификацию радаров и условных ЗРК и выработать алгоритмы реагирования на эти угрозы в боевых ситуациях.
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