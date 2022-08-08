Украина призывает к демилитаризации оккупированной АЭС

Ранее крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которая захвачена армией рф, была обстреляна местными оккупантами.

Киев требует создания демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции на востоке Украины.

ЗАЕС, крупнейший в Европе ядерный энергетический комплекс, был оккупирован россией* в самом начале вторжения.

В последние дни было повреждено несколько сооружений, что привело к остановке одного реактора.

«Что необходимо сделать, так это вывести оккупационные силы с территории станции и создать демилитаризованную зону», — говорит Петр Котин, президент украинской атомной энергетической компании «Энергоатом».

«Тот факт, что они там находятся, является самой большой опасностью для будущего, на пути к радиационной аварии или даже ядерной катастрофе», — добавил он.

«Курсор» писал, что в Украине пояснили, чем грозит «замораживание» войны.

Также мы сообщали, что бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лиц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!