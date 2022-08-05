В Украине пояснили, чем грозит «замораживание» войны

Президент Украины считает ошибкой «заморозить» военные действия на данном этапе: «В такое дипломатическое болото как замороженный конфликт Украина точно не пойдет».

Украине не выгодна отсрочка в войне с россией* и замораживание военных действий на данном этапе.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Временная остановка войны в Украине сейчас будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей.

Михаил Подоляк заявил: «Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. «Заморозить» войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников».

США, в лице посла в НАТО Джулианны Смит, заявили, что рассматривают вариант отсрочки военных действий как «одну из возможностей» завершения войны в Украине.

На эти заявления Зеленский ответил, что в «такое дипломатическое болото» как замороженный конфликт Украина точно не пойдет.

«Курсор» информировал, что в россии требуют уволить телеведущего Ивана Урганта, у которого есть гражданство Израиля. В документе указано, что Ургант — «агент иностранного влияния», и если он публично не поддержит войну в Украине, то с ним нужно разорвать трудовые отношения.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.

Также Курсор писал, что рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!