Украина проведет мирный саммит: озвучены сроки и условия для рф

Владимир Зеленский уже заявлял, что Украина планирует инициировать проведение саммита по имплементации украинской формулы мира в 2023 году.

Украина намерена провести мирный саммит к концу февраля — желательно в ООН с генеральным секретарем Антониу Гутерришем в качестве возможного посредника.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины.

Однако, Дмитрий Кулеба отметил, что россия* может быть приглашена только в том случае, если страна сначала предстанет перед трибуналом по военным преступлениям.

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем… Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — скзал он.

Кулеба добавил, что украинское правительство хотело бы провести мирный саммит к концу февраля, в годовщину российского вторжения.

«Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране, — сказал он. — Речь идет о привлечении всех на борт».

Отметим также, что глава МИД рф лавров заявил сегодня, что россия не намерена выдвигать никаких новых инициатив по стратегическим вооружениям или гарантиям безопасности.

Лавров также призвал Запад проявлять максимальную сдержанность в «высокочувствительной» ядерной сфере.

Министр иностранных дел рф ранее утверждал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО вместе с Украиной хотят победить россию «на поле боя», чтобы уничтожить ее.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.