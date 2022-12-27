«Обезглавливающий удар» по кремлю: лавров рассказал, кто и как пытается физически устранить путина

Лавров заявил о возможном «обезглавливающем ударе» по кремлю в случае применения россией ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии* сергей лавров в интервью информационному агентству ТАСС обвинил США в том, что они рассматривают возможность «физического» смещения главы россии владимира путина.

Лавров сослался на неназванных представителей Пентагона, которые якобы заявили о возможном «обезглавливающем ударе» по кремлю в случае применения россией ядерного оружия. Глава МИД пояснил, что москва расценивает этот доклад как готовность Вашингтона «устранить» российского президента.

«Если такие идеи действительно кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях таких планов», — предупредил лавров, согласно выдержкам из интервью.

Он также заявил, что Соединенные Штаты могут многое выиграть от украинско-российского конфликта, обвинив Вашингтон в стремлении извлечь максимальную выгоду в экономическом и военно-стратегическом плане.

«В то же время Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — разорвать традиционные связи между россией и Европой, — заявил лавров, утверждая, что США пытаются победить россию на поле боя, чтобы уничтожить страну. — Для достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — заключил лавров.

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Напомним, что путин рассказал, сколько россиян готовы «все положить в интересах родины».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.