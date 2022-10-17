Киев обвинил Иран в смерти украинцев и призвал Запад к введению санкций

В Украине напомнили, что страна, подавляющая собственный народ, теперь передает государству-агрессору оружие для массовых убийств в центре Европы.

Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, при этом одних санкций против него недостаточно.

Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало», — отметил Подоляк.

Iran is responsible for the murders of Ukrainians. Country that oppresses its own people is now giving ru-monsters weapons for mass murders in the heart of Europe. That is what unfinished business and concessions to totalitarianism mean. The case when sanctions are not enough… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Между тем официальный представитель правительства Украины в ООН Сергей Кислица обратился к миссии Ирана с вопросом о причастности правительства государства к российской агрессии. В своем Twitter он призвал ответить, зачем они убивают мирных жителей в Киеве.

«Свяжитесь с миссией Ирана и задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство и почему оно участвует в войне россии* против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как мирится с этим?» – написал Кислица.

.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился из бомбоубежища к министрам иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставку россии оружия.

«Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги», – сказал Кулеба в видеообращении.

Он отметил, что впервые в истории украинско-иранских отношений призывает применить санкции против Ирана.

«Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали разные объяснения, аргументы, но правду не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия российской федерации пришло», – заявил Кулеба.

Как сообщал Курсор, утром 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили иранские дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета. Как минимум четверо людей погибли.

«Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении военной администрации.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.