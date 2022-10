Киев обвинил Иран в смерти украинцев и призвал Запад к введению санкций

Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, при этом одних санкций против него недостаточно.

Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало», — отметил Подоляк.

Iran is responsible for the murders of Ukrainians. Country that oppresses its own people is now giving ru-monsters weapons for mass murders in the heart of Europe. That is what unfinished business and concessions to totalitarianism mean. The case when sanctions are not enough…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022