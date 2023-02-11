Украина сделала заявление о сожжении Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

В Киеве обращают внимание на «очевидную связь между действиями указанных провокаторов и деструктивной деятельностью российских спецслужб в странах Европы и Ближнего Востока».

Общественный совет при Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести принял заявление в связи с «демонстративным и провокационным» сожжением Священной для всех мусульман книги Коран в Швеции, Дании и Нидерландах.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, Совет обращает внимание на «очевидную связь между действиями указанных провокаторов и деструктивной деятельностью российских спецслужб в странах Европы и Ближнего Востока». Орган требует от уполномоченных органов стран, где произошли указанные провокации, провести максимально тщательный анализ реальных причин указанных противоправных деяний, установить исчерпывающий круг причастных к этому лиц.

«Общественный совет с беспокойством отмечает попытки политизации указанных провокаций деятелями разных стран, и прежде всего – их использование в российской государственной пропаганде с целью, заведомо далекой от защиты подлинных интересов мусульман, права на свободу совести и межрелигиозного мира», — говорится в заявлении.

В ведомстве также призвали уполномоченные структуры ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и Совета Европы, а также правительства, религиозные структуры и гражданское общество европейских стран «максимально ответственно отнестись к уже совершенным и вероятным предстоящим провокациям, направленным на разжигание межрелигиозной вражды, принять все меры для сохранения межконфессионального мира и согласия, в частности между мусульманами и христианами».

«Общественный совет констатирует, что опыт ужасных притеснений права на свободу совести и преследований «неправильных» и «неудобных» религий и верований карателями агрессора на оккупированных территориях Украины должен сплотить цивилизованные нации мира в противодействии современному нацизму», — подытожили в Совете.

Как сообщал Курсор, турецкая еврейская община присоединилась к всемирному осуждению сожжения Корана ультраправым политиком в столице Швеции, Стокгольме.

Также Курсор писал о том, что у посольства рф в Дании сожгли Коран.