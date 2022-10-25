Эти боеприпасы – часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму 18,2 миллиарда долларов с начала правления администрации Байдена, включая 17,6 миллиарда долларов, предоставленных нашей стране с начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля.

Как пишет Милитарный , основной единицей номенклатуры гаубических боеприпасов, поступающих из США на вооружение украинских артиллеристов, стал стандартный осколочно-фугасный боеприпас М795. Этот снаряд является стандартным боеприпасом для 155-мм буксируемых гаубиц M777, используемых армией США и вооруженными силами Украины.

По словам производителя, это «103-фунтовый (около 46кг) 155-мм снаряд со стальным корпусом (HF1), наполненный 23,8 фунтами (около 10кг) тротила или IMX-101 с омидной металлической лентой. Он совместим со всеми нынешними и будущими буксируемыми и самоходными 155-мм гаубицами».

Как ранее сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.