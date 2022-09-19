Украина vs Венгрия: займет ли Киев место Будапешта в ЕС

На днях депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы считать Венгрию «гибридным режимом избирательной автократии с серьезным нарушением демократических принципов».

Большинство депутатов Европарламента 15 сентября проголосовали за то, чтобы считать Венгрию, поддерживающую тесные связи с россией*, «гибридным режимом избирательной автократии с серьезным нарушением демократических принципов».

Однако голосование Европарламента было в значительной степени символическим и не изменит курса принятия решений ЕС, требующего единодушия всех 27 государств-членов (включая Венгрию) для принятия важных для Евросоюза вопросов. Таких, например, как санкции против россии за развязывание агрессивной захватнической войны против Украины, пишет Корреспондент.

Отмечается, что венгерский прецедент — это первый случай, когда ЕС заявляет, что государство-член не является настоящей демократией. А это условие является необходимым для вступления в Евросоюз.

«Во всем, что произошло, Венгрия виновата сама: с начала войны в обмен на дешевые российские газ и нефть ее власти активно транслировали прокремлевские нарративы и выступали против антироссийских санкций. Из последних демаршей Орбана – заявление о том, что война в Украине будет продолжаться до 2030 года», — пишет издание.

Скандальные заявления премьер-министра Венгрии и в целом политику его правительства можно считать возмездием путину за газовые контракты, говорит политолог-международник Владимир Воля.

«Хорошо, что заявления Орбана стали известны широким массам. У меня есть подозрения, что Орбан знал о подготовке путина к войне против Украины как минимум еще летом 2021 года, возможно, он не знал о масштабах войны. Очевидно, что Орбан не так наивен, чтобы не понимать, что ему дешевый газ дают в обход территории Украины, настолько дешевый, что он выглядит конкурентным», — заметил эксперт.

Может ли Венгрия в будущем «вылететь» из ЕС? По словам политолога, аналитика венгерского вопроса в Закарпатье Дмитрия Тужанского, существует единственная процедура выхода из Евросоюза, когда страна сама выступает инициатором. Именно ею воспользовалась Великобритания, применяя Brexit.

«Все, что ЕС сейчас может сделать внутри – это ограничить (Венгрию – прим. ред.) финансово и ограничить право голоса в соответствующих органах, например, в Совете ЕС», — пояснил он.

В то же время, по словам Тужанского, Венгрия не может представлять милитарную угрозу для Украины, ей по силам стать лишь дополнительным источником нестабильности. Однако появление на нашей западной границе сомнительной демократии без предохранителей ЕС – вариант не самый лучший.

«Это такая еще одна Беларусь, условно говоря. Впрочем, важно объяснить, что процедуры исключения страны из Европейского Союза по состоянию на данный момент не существует», — добавил он.

Тем временем в Чехии считают, что Венгрия теоретически может выйти из Европейского Союза, о чем свидетельствуют последние действия официального Будапешта.

«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края, рискнуть ли и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — подчеркнул министр Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

Как сообщал Курсор, Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!