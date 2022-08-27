Венгрия дала «зеленый свет» строительству ядерных реакторов «росатомом»

Документ прокладывает путь к расширению атомной станции в венгерском городе Пакш, которая сейчас имеет четыре реактора, до шести реакторов.

Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом»* построить два новых ядерных реактора.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что документ прокладывает путь к расширению атомной станции в южном венгерском городе Пакш, которая сейчас имеет четыре реактора, до шести реакторов. Ожидается, что проект обойдется примерно в 12,4 млрд долларов и увеличит мощность АЭС более чем вдвое.

«Это большой шаг, важная веха. Теперь мы можем перейти от этапа планирования к строительству. Вы увидите это на площадке Пакш в ближайшие недели», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина прекратила действие Соглашения между правительством Украины и правительством российской федерации* о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, подписанного 14 января 1993 года в москве.

Как сообщал Курсор, в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает член так называемого «совета» Владимир Рогов.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!