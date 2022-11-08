Украина выдвинула требования к россии относительно переговоров

В Киеве заявляют, что в первую очередь необходимо вывести российские войска со всей оккупированной территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, на которых Украина пойдет на переговоры с россией* по поводу окончания войны.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украина для проведения переговоров заявляет свои четкие позиции, в то же время российская федерация ставит ультиматумы.

“Господин Зеленский очертил переговорную позицию, исходя из военной ситуации на фронтах. Она очень четкая”, — отметил Подоляк.

В первую очередь, заявил он, необходимо вывести российские войска со всей оккупированной территории Украины, чтобы не было повторного нападения.

“Выводим все российские войска, потому что по другому это будет выглядеть как очередная линия разграничения, как это было в 2014 году. После этого в 2022 году начался второй этап большой войны по уничтожению украинской государственности”, — сказал Подоляк.

По его словам, второй пункт в переговорной позиции Украины — уважение рф международного права.

“Нельзя в одностороннем порядке войти, вторгнуться на чужую территорию и в одностороннем порядке признать, что это твоя территория. То есть, грубо говоря, когда мы говорим о полуострове Крым, то понятно, что нельзя было 2014 году придумать какой-то фейковый референдум и сказать: “Это наша территория”. Я уже не говорю о тех событиях, которые происходили в 2022 году на оккупированных частях, причем даже не на целых областях, а частях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей”, — пояснил Подоляк.

Он также рассказал о двух пунктах ключевой ответственности, которые требует для переговоров Украина.

“Если вы разрушили нам инфраструктуру, например, энергетическую, вы за это платите. Если вы разрушаете город, разрушили город Мариуполь, вы за это платите. Если вы нанесли удары по нашим центрам городов, например, Чернигов, Харьков разрушили — вы за это в полном объеме платите, включая квартиры, дома, бизнесы людей. И, наконец, ключевой пункт — военные преступники должны пройти через процедуру специального трибунала, иначе эти военные преступники будут масштабироваться в рамках других стран и в той же россии”, — подчеркнул Подоляк.

Как сообщал Курсор, в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустят, чтобы путин выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира.

Курсор писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!