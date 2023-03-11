Украине вернули древние артефакты, которые россияне пытались вывести в США

В ходе войны в Украине, российские оккупанты вывезли не только унитазы, мультиварки и ношеные трусы, но и исторические реликвии украинского народа.

За то время, пока армия российской федерации* оккупировала территорий Украины, российские военные вывезли очень много ценностей. Разумеется, главная ценность в любой войне — это жизни людей, но россия и их благополучно вывозила оккупационными колонами в россию.

Недавно на территории Посольства Украины в США прошла официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей, которые были похищены российскими военными преступниками. Подробнее об этом информирует сайт Министерства культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что контрабанда с артефактами была задержана в сентябре прошлого года таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из российской федерации.

Среди возвращенных артефактов есть следующие исторические объекты:

мечи-акинаки скифской культуры VI-V вв. до н.э.;

кремневый шлифованный топор датирован III тысячелетием до н.э.;

половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII вв.

«Мы вернем все, что украла у нас Россия — территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Спасибо правоохранительным органам США и Украины, послу Украины в США Оксане Маркаровой и всем причастным, совершившим такую операцию», — заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Также в министерстве проинформировали, что теперь будет решаться вопрос транспортировки на территорию Украины спасенных ценностей.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые нашли в гробнице бронзового века интересные артефакты. Раскопки проводились в месте, которое было важным религиозным и экономическим центром в древности. Польские и армянские археологи нашли гробницу в городе Мецамор (Армения), где находилось множество золотых ожерелий, датируемых бронзовым веком.

Напоминаем, что в Украине во время рытья окопов нашли уникальные артефакты. В Херсонской области (Украина) пограничники обустраивали фортификационные сооружения на побережье Днепра, во время чего нашли древнеримское поселение и уникальные культурные артефакты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!