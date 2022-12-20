В Украине во время рытья окопов нашли уникальные артефакты

В Херсонской области (Украина) пограничники обустраивали фортификационные сооружения на побережье Днепра, во время чего нашли древнеримское поселение и уникальные культурные артефакты.

Об этом сообщили в Государственная пограничная служба Украины.

Военные, которые сделали открытие, обратились по этому поводу к археологам. После этого приняли решение отменить проведение дальнейших инженерных работ в этом месте для сохранения ценных артефактов.

В частности, речь идет об обломках кувшинов и амфор. Когда боевые действия на этой территории подойдут к концу, исследователи намерены провести археологическую экспедицию.

Дополнительно пограничники поделились фотографиями обнаруженных объектов. На снимках заметны гончарные изделия, которые раньше могли быть амфорами или другими видами посуды.

Это не первое интересное научное открытие, сделанное в Украине во время войны против *россии. Так, еще в мае в Одессе проводили фортификационные работы, во время чего обнаружили древние амфоры 4-5 ст. до нашей эры.

Уникальные памятники истории передали Одесскому музею НАН Украины. Они датируются 4/5 веком нашей эры и связаны с периодом неолита, а также с Греческой, Римской и Византийской империями.

В те времена Одессу называли Одесс. Она была римским поселением, возникшим из греческой колонии. Фотографии с находками ищите в нашем материале.

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