Украинская разведка разобрала иранский Mohajer-6 и обнаружила любопытную деталь

Украинские техники уже ищут способ захватить эти беспилотники и поставить их на вооружение собственной армии.

С того дня, как россияне потеряли иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 из-за украинской ПВО, он стал объектом пристального интереса специалистов Минобороны Украины. Они очень тщательно изучили этот трофей и выяснили, где Иран мог взять компоненты для изготовления своих БПЛА.

We were given exclusive access to an Iranian-made Mohajer-6 drone, shot down a few weeks ago by Ukrainian forces in Southern Ukraine. This as the Kremlin today claimed Russia is only using "Russian weapons with Russian numbers" in its "special operation." More tonight on CNN. pic.twitter.com/FNM97EaHtk — Clarissa Ward (@clarissaward) October 18, 2022

Об этом сообщает телеканал ТСН.

Телесюжет рассказывает о том самом беспилотнике Mohajer-6, который был сбит почти целым под Одессой 23 сентября 2022 года.

Этот БПЛА был изготовлен только в феврале 2022 года, и это мог быть его первый боевой вылет. Но что более интересно, иранцы изо всех сил старались скрыть завод, на котором он был собран, и происхождение его компонентов.

Но самое главное — это то, что «внутренности» «Мохаджера-6» оказались импортными, по большей части. Двигатель австрийский, а камеры японского, китайского и американского происхождения. Все эти детали предназначены только для гражданского использования.

Украинским специалистам было важно выяснить происхождение деталей, чтобы эти комплектующие больше не поставлялись в Иран, а это, в свою очередь, сделало бы производство иранских БПЛА более проблематичным.

Еще один примечательный аспект экспертизы касался разработки способа «приручить» «Мохаджер-6», чтобы его можно было захватить и доставить в Вооруженные силы Украины. Чтобы это стало возможным, украинцы ищут способ воссоздать систему управления этого беспилотника.

По предварительным данным, российские силы вторжения имеют в своем распоряжении до 20 «Мохаджеров», пять штук они уже потеряли.

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