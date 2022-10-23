Украинская разведка разобрала иранский Mohajer-6 и обнаружила любопытную деталь

13:50, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Украинские техники уже ищут способ захватить эти беспилотники и поставить их на вооружение собственной армии.

С того дня, как россияне потеряли иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 из-за украинской ПВО, он стал объектом пристального интереса специалистов Минобороны Украины. Они очень тщательно изучили этот трофей и выяснили, где Иран мог взять компоненты для изготовления своих БПЛА.

Об этом сообщает телеканал ТСН. 

Телесюжет рассказывает о том самом беспилотнике Mohajer-6, который был сбит почти целым под Одессой 23 сентября 2022 года. 

Этот БПЛА был изготовлен только в феврале 2022 года, и это мог быть его первый боевой вылет. Но что более интересно, иранцы изо всех сил старались скрыть завод, на котором он был собран, и происхождение его компонентов.

Но самое главное — это то, что «внутренности» «Мохаджера-6» оказались импортными, по большей части. Двигатель австрийский, а камеры японского, китайского и американского происхождения. Все эти детали предназначены только для гражданского использования.

Украинским специалистам было важно выяснить происхождение деталей, чтобы эти комплектующие больше не поставлялись в Иран, а это, в свою очередь, сделало бы производство иранских БПЛА более проблематичным.

Еще один примечательный аспект экспертизы касался разработки способа «приручить» «Мохаджер-6», чтобы его можно было захватить и доставить в Вооруженные силы Украины. Чтобы это стало возможным, украинцы ищут способ воссоздать систему управления этого беспилотника.

По предварительным данным, российские силы вторжения имеют в своем распоряжении до 20 «Мохаджеров», пять штук они уже потеряли.

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