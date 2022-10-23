Россияне бегут из Сибири на Аляску: в чем причина

Стало известно о россиянах, которые высадились в начале этого месяца на острове Святого Лаврентия на Аляске, где они попросили убежища.

Два российских коренных сибиряка так боялись войны в Украине, что рискнули всем, чтобы переплыть коварное Берингово море на маленькой лодке и добраться до американской земли, сказал высокопоставленный сенатор США от Аляски после разговора с ними.

Об этом пишет France 24.

Эти двое высадились в начале этого месяца недалеко от Гэмбелла на острове Святого Лаврентия на Аляске в Беринговом проливе, где они попросили убежища.

«Они опасались за свою жизнь из-за россии, которая нацеливается на меньшинства для призыва на военную службу в Украине», — заявила в субботу сенатор-республиканец Лиза Мурковски во время форума кандидатов на конференции Федерации коренных жителей Аляски в Анкоридже.

«Мне совершенно ясно, что эти люди были в страхе, настолько сильно боялись своего правительства, что рисковали своей жизнью и плыли на 15-футовой лодке по этим открытым водам», — сказала Мурковски, отвечая на вопрос об арктической политике.

Ранее Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

Кроме того, россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.