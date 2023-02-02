Украинская разведка сообщила о последнем приказе путина

13:25, Сегодня
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владимир путин фото
Фото: Yonatan Sindel/FLASH90

В Украине ожидается скорое обострение военной обстановки, и все из-за приближающейся годовщины полномасштабного вторжения рф

Ситуация выглядит весьма тревожно, и это знают как в Украине, так и в соседних государствах. В сети ходит информация, что россииудалось мобилизовать более 500 тысяч человек, которые готовы направится в Украину с трех направлений — с северной, восточной и южной частей Украины.

Партнеры Украины знают о возможной угрозе, и помогают украинцам максимально вооружиться, чтобы дать достойный отпор российским оккупантам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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