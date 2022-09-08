Украинские артиллеристы показали необычный способ использования высокоточного Excalibur

Использование боеприпаса Excalibur в ВСУ имеет довольно интересную особенность, о которой россияне забыли.

Небезынтересное видео с точки зрения применения высокоточных снарядов M982 Excalibur, которые начали передавать Украине еще в апреле, обнародовали сами украинские артиллеристы.

Так, украинские артиллеристы продемонстрировали высокоточный Excalibur с обычным М777 без дополнительных цифровых блоков.

В целом, на видео вполне легко идентифицируется именно Excalibur благодаря маркировке DA45 и характерным скрытым внутрь снаряда рулевым поверхностям.

Но самое интересное — это то, что украинцы используют гаубицу M777 без дополнительной оснастки в виде цифровой системы управления огнем, которая, в частности, позволяет программировать снаряды Excalibur на гаубицах М777А2. Но, учитывая прагматические подходы к оружию в США, это не мешает стрелять из него высокоточными снарядами.

Украинцы используют для их программирования отдельное дополнительное устройство, что заметно на одном из видеокадров.

Как пишет военный портал Defense Express, наличие таких выносных программаторов в армии США не является чем-то секретным и хорошо известно специалистам. В частности они же используются и для закладки координат в комплекты M1156 PGK,

Российские пропагандисты, увидев, что в Украину поставляются М777 без цифровых систем управления огнем, стали кричать, что якобы США поставляет ВСУ «устаревшее барахло» и что никакого Excalibur якобы никто не поставлял.

Хотя наоборот, решение передавать именно выносные программаторы со стороны США значительно эффективнее, так как позволяет использовать Excalibur и M1156 PGK из любой артиллерийской системы в калибре 155 мм.

Напомним, что M982 Excalibur позволяет уничтожать цели с погрешностью в несколько метров от точки прицеливания. Дальность огня зависит от самой артиллерийской системы и может составлять до 36 км при стрельбе из 39-калиберных пушек и более 45 км при стрельбе из САУ с длиной ствола 52 калибра.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария.