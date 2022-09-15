Украинские десантники сбили российский истребитель Су-30 и показали видео

Об сбитии российского истребителя сообщается на официальной странице Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.

«На днях зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в итоге посадили российский многоцелевой истребитель Су-30. Летчик не ожидал, что львовские десантники смогут сбить его из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23″, — говорится в сообщении.

*Десантники із зенітної установки збили ворожий винищувач* "Цими днями зенітники 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30. Пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити pic.twitter.com/u0zycuoFZN — alex.korchynskiy (@korchynskiy) September 14, 2022

Пост сопровождается соответствующим видео.

Зу-23-2, также известная как ЗУ-23, — советская буксируемая 23×152-мм зенитная двухствольная автоматическая пушка. На ЗУ-23-2 устанавливаются две 23-мм автоматические пушки на небольшом прицепе, который может быть преобразован в стационарную установку для стрельбы из орудий. В этом положении колеса отодвинуты в сторону.

Оружие наводится и стреляет вручную с помощью оптико-механического прицела ЗАП-23, который использует введенные вручную данные о цели для обеспечения ограниченного автоматического наведения. Он также имеет телескоп Т-3 с прямой трубой для использования против наземных целей, таких как пехота, а также небронированная или легкобронированная техника.

Боеприпасы подаются ленточным конвейером из двух патронных ящиков. Каждый из ящиков для боеприпасов расположен сбоку от спаренной автопушки и вмещает по 50 снарядов. Дымы, образующиеся при стрельбе из оружия, частично удаляются через боковые отверстия в стволах.

Украинские военные устанавливают автопушку на грузовик, чтобы сделать ее мобильной. Вы можете посмотреть наглядное видео, на котором ДШВ Украины ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23:

Ранее мы рассказывали, что кремль впервые признал свое поражение с начала вторжения в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!