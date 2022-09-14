Кремль впервые признал свое поражение с начала вторжения в Украину — ISW

В Институте отметили, что кремль никогда не признавал, что россия потерпела поражение под Киевом или, позже, на Змеином острове, представив отступление из Киева как решение сделать приоритетом «освобождение» Донбасса, а уход с Змеиного острова — как «жест доброй воли». Министерство обороны рф первоначально предложило аналогичное объяснение неудачи россии в Харькове, утверждая, что российские войска выводят войска из Харьковской области для перегруппировки, но эта ложная версия подверглась быстрой и громкой критике в Интернете.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевские источники сейчас работают над тем, чтобы снять с путина любую ответственность за поражение, вместо этого возлагая вину за потерю почти всей оккупированной Харьковской области на недостаточно информированных военных советников в путинском окружении.

Один из членов кремлевского Совета по межнациональным отношениям богдан безпалько даже заявил, что военным чиновникам, которые не увидели сосредоточения украинских войск и техники и проигнорировали Telegram-каналы, предупреждающие о готовящемся контрнаступлении украинских войск в Харьковской области, следует казнить.

Ранее ISW сообщала, что кремль отложил встречу путина с российскими представителями минобороны сразу после вывода войск из-под Харькова, что усилило видимость раскола между кремлем и минобороны рф.

По словам экспертов, признание кремлем поражения в Харькове показывает, что путин готов и способен признать и даже принять поражение россии, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя вину.

Поражение россии в Харьковской области вызывает панику среди россиян на оккупированных украинских территориях, военнослужащих и блоггеров. Главная военная разведка Украины (ГУР) сообщила, что российские власти в Крыму призвали их семьи бежать в россию, а сотрудники фсб рф продают свои дома на полуострове и срочно эвакуируют свои семьи.

Кроме этого, военные неудачи россии в Украине, вероятно, продолжают ослаблять влияние рф в странах, ранее входящих в ссср.

Ранее Курсор писал, что Шольц призвал путина как можно скорее вывести российские войска из Украины. Канцлер Германии в телефонном разговоре призвал президента россии найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Также Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной. Наша редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил. Дошло до того, что оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных рф возвращаться на войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!