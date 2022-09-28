Украинские нацгвардейцы захватили в плен российских майоров: обнародовано видео

В ходе боевых действий в Харьковской области украинские силы захватили в плен 15 российских военных.

Командование Национальной гвардии Украины сообщило, что среди них есть два российских майора.

«Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов», — отметили военные.

Также Нацгвардия опубликовала видео перестрелки, а затем взятия в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.

В российской современной армии майоров относят к старшим офицерам.

Погоны военнослужащих этой категории украшают 2 центральные продольные полосы.

Звание майора у россиян означает должность начальника любой службы.

Также российский майор может являться заместителем командира батальона.

В военной иерархии майору предшествует звание капитана, а после майора можно дослужиться до звания подполковника, затем полковника и генерал-майора. Украинские военные ранее уже ликвидировали российских генерал-майоров.

Напомним, в Харьковской области украинские силы обороны освободили от российских захватчиков 454 населенных пункта.

На деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн обучение 90 учебных заведений, начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления и 10 отделений Укрпочты.

Ранее наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине.

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