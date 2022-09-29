Зрелищное видео: как украинские военные используют Су-24 для уничтожения армии рф в Херсонской области

Два бомбардировщика типа Су-24 Воздушных Сил ВСУ атаковали россиян в районе села Давыдов Брод в Херсонской области.

В открытом доступе появилось видео, которое бойцы 61-й отдельной пехотной бригады сняли при помощи беспилотника. Оно изображает, как два бомбардировщика типа Су-24 Воздушных Сил ВСУ бьют по россиянам в районе села Давыдов Брод в Херсонской области неуправляемыми 250-кг авиабомбами, а затем легко и непринужденно выходят из зоны удара.

Примечательно, что российские оккупационные войска были вынуждены перенести свои позиции в лесопосадку, и они не смогли применить против украинских самолетов даже ПЗРК.

Примечательно, что украинские бомбардировщики использовали неуправляемые авиабомбы и зашли в атаку непосредственно над позициями противника.

Военный портал Defense Express отмечает, что «раз уже пошла тенденция, что [украинская] ударная авиация работает уже неуправляемыми авиабомбами по вражеским войскам в районе Давыдова Брода, вероятно, через несколько недель мы станем свидетелями новой блестящей победы ВСУ, теперь уже – на Херсонском направлении».

Ранее Курсор писал, что в россии объявили в розыск первых уклонистов.

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