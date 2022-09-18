Украинские военные впервые показали, как применяют САУ Zuzana 2

Украина в июне подписала соглашение на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.

В сети появилось видео с применением украинской армией словацкой САУ Zuzana 2.

Это является первым видеоподтверждением использования этой гаубицы, пишет Милитарный.

Вероятно, это одна из четырех гаубиц переданных в Украину в августе.

В целом, Украина в июне подписала соглашение на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.

The Slovak Defence Minister Jaroslav Nagy has confirmed that his country will transfer eight Zuzana 2 self-propelled howitzers to Ukraine.

Ukrainian military is now training on these howitzers of 155 mm caliber produced in Slovakia. pic.twitter.com/ck0meo6Wi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 30, 2022

Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.

В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию ​​до 40 км.

Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3.

Также гаубица имеет автомат подзарядки, что позволяет вести огонь в режиме MRSI – несколько снарядов могут попасть по цели одновременно.

«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.

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