Украинские военные впервые показали, как применяют САУ Zuzana 2

В сети появилось видео с применением украинской армией словацкой САУ Zuzana 2.
Это является первым видеоподтверждением использования этой гаубицы, пишет Милитарный.
Вероятно, это одна из четырех гаубиц переданных в Украину в августе.
В целом, Украина в июне подписала соглашение на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.
Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.
В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.
Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км.
Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3.
Также гаубица имеет автомат подзарядки, что позволяет вести огонь в режиме MRSI – несколько снарядов могут попасть по цели одновременно.
«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!