Украинские военные показали, как уничтожают российские дроны-камикадзе

Защитники юга Украины показали, как во время вечерней атаки дронов сбили российский Shahed-136.

В подписи к видео, которое выложили в сеть, российский дрон-камикадзе «приземлили» бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады.

Всего за вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники сбили 61 ракету. А вечером — уничтожили еще 20 дронов рф.

Кроме того, российские войска терпят неудачи на других направлениях фронта и несут огромные потери.Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ликвидировали около 136 тысяч 880 российских военных, и только за минувшие сутки — 1140 человек.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.