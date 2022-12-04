Украинские военные показали, как захватили новейший российский танк «Прорыв»

Российская армия получила первую партию Т-90М в 2020 году.

Бойцы одного из украинских подразделений захватили российский танк Т-90М «Прорыв».

Видео с трофеем было опубликовано в социальных сетях.

Технику захватили в Луганской области. На танке не видно существенных повреждений.

По информации аналитиков Oryx, военные Сил обороны Украины захватили 2 таких танка, еще 2 были повреждены и покинуты россиянами. Уничтожить удалось две такие боевые машины.

Российская армия получила первую партию Т-90М в 2020 году. Она была передана в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

Т-90М «Прорыв» был разработан в рамках ОКР «Прорыв-3» и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72.

Эти машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

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