Тайные встречи российского командования: названы цели полетов в Беларусь и Иран

В Иране и Беларуси уже комментируют информацию о визитах шойгу и его заместителя. В институте изучения войны сообщили о целях таких переговоров.

В субботу, 3 декабря, самолет правительственный самолет рф* был замечен в воздушном пространстве Беларуси.

Самолет, который называют «воздушным штабом путина», использовал глава минобороны рф шойгу. Он встречался с Лукашенко и министром обороны Беларуси Хрениным.

В институте изучения войны (ISW) рассказали о цели таких переговоров. Страна-агрессор пытается заставить Лукашенко полноценно вступить в войну против Украины.

Министры обороны двух стран утвердили поправки к так называемому «Соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере».

Во время встречи с шойгу Лукашенко заявил, что беларусские и российские войска продолжают совместные учения на территории Беларуси, чтобы «союзное государство могло отразить любую агрессию».

Также 3 декабря стало известно о встрече в Тегеране замминистра обороны рф фомина с начальником генштаба Ирана Мохаммадом Багери.

«Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили неуточненное военное сотрудничество. Они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет россии для использования в Украине. Вероятнее всего, рф продолжает клянчить новые дроны и ракеты», — отметили в ISW.

И если Иран информацию об этом уже комментирует, то рф обо всем умалчивает.

Ранее Курсор сообщали, что Шойгу на самолете путина прилетел в Беларусь.

Также мы информировали о производстве иранских дронов на территории рф: названы сроки запуска. Тегеран хочет избежать санкций, передав россии беспилотники и чертежи к ним.

Кроме того, Курсорсообщал, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!