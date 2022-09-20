Украинские военные впервые «засветили» новые турецкие дробовики Escort

Украинские военные используют новые дробовики, которые производит турецкая компания Hatsan. В сети показали фото.

В одном из подразделений Вооруженных Сил Украины используют полуавтоматические дробовики Escort BTS410.

Эти полуавтоматические дробовики производит турецкая компания Hatsan, пишет Милитарный.

Фотографии с украинскими военными, которые имели на вооружении Escort BTS410, обнародовали аналитики из Abraxas Spa.

Модели оружия Escort в основном проектировались для сотрудников правоохранительных органов и охранных структур.

Речь идет о новых буллпапах моделей Escort BTS12 и Escort BTS410.

Модели полуавтоматических ружей Escort BTS12 и Escort BTS410 построены по схеме буллпап и отличаются между собой исключительно калибром, 12-й (12/76 мм) и 410-й (.410/76 мм) соответственно.

В остальном обе модели идентичны как внешнему оформлению, общим размерам и весу, так и работе основных органов управления.

«Escort BTS410» предусматривают 20-дюймовый стальной хромированный ствол, ствольную коробку и цевье с креплением Picatinny (боковые рейки съемные), выполненные из сплава алюминия.

Кроме этого, в дизайне винтовок используется резиновая пистолетная рукоятка, съемная ручка с механическими прицелами, двусторонняя кнопка сброса магазина, а также съемная ручка перезаряжания, которую можно установить как под левую, так и под правую руку.

Как и все ружья Escort, стволы проходят контрольные испытания на заводе для обеспечения качества и долговечности.

Покрытия из жесткого хрома созданы для того, чтобы выдерживать самые строгие условия и при этом хорошо выглядеть.

Hatsan предлагает 5-летнюю ограниченную гарантию на все огнестрельное оружие Escort.

New Escort BTS410 410 gauge — Additional details including price and/or more information at https://t.co/lobncckKMK pic.twitter.com/Gd1WBY8OdU — The Gun Grove (@GunGrove) January 26, 2021

Ранее Курсор писал, что в сети показали, как Эрдоган ведет путина под руку.

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