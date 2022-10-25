Украинские войска продвигаются к Херсону: как реагирует россия

Россия приказала мирным жителям Херсонской области Украины покинуть территорию, которую она контролирует, на западном берегу Днепра, где в этом месяце продвигаются киевские силы.

Поддерживаемые москвой* официальные лица в этом районе отключили Интернет и телефонную связь.

Кроме того, украинская военная разведка заявила, что оборудование, используемое интернет-провайдерами, было украдено.

«Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве о якобы проводимых в Херсоне профилактических работах. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели разрушают когда-то захваченную цифровую инфраструктуру», – написал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

Оккупанты срывают оборудование и провода и вывозят все через Днепр. Таким образом, они пытаются усложнить возобновление связи украинским войскам после того, как они освободят Херсон, отметил Федиенко.

«Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что, когда они будут пытаться отражать наступление ВСУ на город, их локации, передвижения и все остальное будут передавать жители Херсона Вооруженным силам Украины», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в россии отец солдата, не видевший сына 23 года, решил забрать выплаты за его смерть у экс-жены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!