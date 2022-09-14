Украинские войска захватили редкую российскую модификацию РСЗО Град: появилось фото

«Торнадо-Г» оказался в руках украинских военных. В российской армии они имеются лишь в небольшом количестве.

Еще один «трофей» был захвачен украинскими войсками в освобожденном городе Изюм Харьковской области.

О находке сообщили в Стратегических связях ВСУ.

Это комплексная модернизация советских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», поступивших на вооружение российской армии в 2012 году. По сравнению с предшественником «Торнадо-Г», он имеет большую степень автоматизации, что сокращает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню.

Российская РСЗВ "Торнадо-Г" оставлена в Изюме pic.twitter.com/oR0HLccanj — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 13, 2022

Он также управляется двумя членами экипажа вместо шести, его установка занимает меньше времени, и нет необходимости в геопространственной подготовке для выполнения огневой задачи. «Торнадо-Г» в 2,5–3 раза эффективнее «Града», заключает StratCom.

По данным Military-Today, «Торнадо-Г» также может стрелять почти в два раза дальше: дальность действия управляемых ракет специальной конструкции «Торнадо-Г» с самонаводящимися многоцелевыми боевыми элементами составляет 30 км; а при оснащении недавно разработанными ракетами HE-FRAG дальность увеличивается до 40 км. А «Град» может стрелять только на 20 км только своими ракетами, которые также совместимы с «Торнадо-Г».

На сайте отмечается, что пусковые установки «Торнадо-Г» в российской армии имеются в небольшом количестве, у россиян по-прежнему преобладают «Грады». Устаревшую систему предполагалось заменить более совершенной модернизацией, однако этого не произошло из-за проблем с финансированием.

Ранее редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!