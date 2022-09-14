Украинские войска захватили редкую российскую модификацию РСЗО Град: появилось фото

Еще один «трофей» был захвачен украинскими войсками в освобожденном городе Изюм Харьковской области.
О находке сообщили в Стратегических связях ВСУ.
Это комплексная модернизация советских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», поступивших на вооружение российской армии в 2012 году. По сравнению с предшественником «Торнадо-Г», он имеет большую степень автоматизации, что сокращает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню.
Он также управляется двумя членами экипажа вместо шести, его установка занимает меньше времени, и нет необходимости в геопространственной подготовке для выполнения огневой задачи. «Торнадо-Г» в 2,5–3 раза эффективнее «Града», заключает StratCom.
По данным Military-Today, «Торнадо-Г» также может стрелять почти в два раза дальше: дальность действия управляемых ракет специальной конструкции «Торнадо-Г» с самонаводящимися многоцелевыми боевыми элементами составляет 30 км; а при оснащении недавно разработанными ракетами HE-FRAG дальность увеличивается до 40 км. А «Град» может стрелять только на 20 км только своими ракетами, которые также совместимы с «Торнадо-Г».
На сайте отмечается, что пусковые установки «Торнадо-Г» в российской армии имеются в небольшом количестве, у россиян по-прежнему преобладают «Грады». Устаревшую систему предполагалось заменить более совершенной модернизацией, однако этого не произошло из-за проблем с финансированием.
Ранее редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!