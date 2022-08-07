Украинский дрон зафиксировал на видео момент взрыва новейшего российского танка Т-90

По оценкам, в настоящее время в сухопутных войсках россии служат всего двадцать Т-90М. Российская армия получила их только в 2020 году.

Утром 6 августа украинские бойцы из группы войск «Харьков» уничтожили очередной новый российский танк Т-90.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Напомним, что в начале мая украинские военные уничтожили еще один новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Объяснение от Генштаба Украины пришло спустя некоторое время. Военные из территориальных сил обороны Украины заявили, что потребовалось два удара, чтобы обезвредить танк. Говорят, когда в мае украинские регулярные войска освободили город Старый Салтов, линию обороны взяла на себя Харьковская территориальная оборона. Россияне пытались восстановить контроль над городом, и к нему подошла колонна во главе с Т-90М.

Украинские солдаты, еще не зная о том, что это «передовой» российский танк, первыми открыли огонь из РПГ-7, что привело к заклиниванию башни танка. Тогда солдат по кличке «Кузя» добил машину ракетой «Карл Густав».

Украинцы отметили, что завершающий удар был особенно эффективен, так как сдетонировал боезапас. Однако башню в воздух не подбрасывало, так как она тяжелее, чем у Т-72. Тем не менее, экипаж, по-видимому, был уничтожен вместе с танком.

По оценкам, в настоящее время в сухопутных войсках россии* служат всего двадцать Т-90М. Российская армия получила их только в 2020 году.

Также мы сообщали, что бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лиц.

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