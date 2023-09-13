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Украинский генерал показал, как пехота уничтожила группу россиян под Бахмутом

14:08, Вчера
Мировые новости, Новости СНГ
война в украине, фото
Фото: Генштаб ВСУ
Бойцы ВСУ продолжают продвигаться в районе Бахмута, нанося россиянам серьезные потери в технике и живой силе.

Бойцы украинских Вооруженных сил с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает телеграм-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Как рассказал военный начальник, под Клищиевкой аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты противника. Один россиянин был уничтожен выстрелом из гранатомета.

Сырский добавил, что наши бойцы продолжают свою работу. Силы обороны продолжают продвижение и вскоре будут готовы к окружению Бахмута.

Ранее в украинском Генштабе также подтвердили, что ВСУ продвинулись вблизи Клищиевки в Донецкой области. При этом в конце августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что захватчики в Бахмуте оказались в ловушке. По ее словам, оккупанты не могут выйти из города.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

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