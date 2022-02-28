При обстреле городов российские захватчики используют запрещенное Женевской конвенцией оружие

В украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия использует в войне вакуумные бомбы и кассетные снаряды. Они используют это оружие против мирных жителей.

На город Ахтырка в Сумской области российские войска сбросили вакуумную бомбу. Она была сброшена на склад нефтяного топлива.

Об этом рассказала мэр города Павел Кузьменко. Напомним, что эти бомбы запрещены Женевской конвенцией.

Отметим, что вакуумные бомбы распыляют горючее вещество в виде аэрозоля. Боеприпасы больших калибров наносят такой же урон, что и сверхмалые боеприпасы с ядерным зарядом. Об этом сообщили со страницы Оперативного командования «Север» на Facebook.

Кроме того, Россия применяет кассетные боеприпасы. Ими оккупанты обстреляли деревню Киенка. Пока урон и жертвы в этом населенном пункте остаются неизвестными. Внутри кассетных снарядов находятся отдельные боевые элементы (мины или маленькие бомбы).

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