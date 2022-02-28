Украина уже получила несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих воевать против оккупантов

Война. Фото: Украинские военные рассматривают вещи и оружие, захваченное у россиян под Харьковом в субботу 26.02.2022..Фото Мариенко Андрея/УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что все иностранные граждане, желающие оградить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в украинский интернациональный легион и дать отпор России, были получены Министерством обороны Украины.

Об этом заявила заместитель Минобороны Украины Анна Маляр.

«Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – «Интернациональный легион». У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима”, — сообщила она.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

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